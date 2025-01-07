лукашенко утверждает, что белорусь втягивают в войну и она может не выдержать как государство

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко утверждает, что якобы Президент Владимир Зеленский делать все, чтобы втянуть белорусь в войну. Об этом он сказал в храме и добавил, что рб может не выдержать как государство, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

лукашенко заявил, что есть большое напряжение вокруг страны: "Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну".

лукашенко заявил о серьезном вызове в сфере миграции.

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - заявил лукашенко.

Он также прокомментировал упоминание Зеленского белоруси в новогоднем обращение.

"Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай бог", - сказал лукашенко.

Дополнение

Единственная страна втягивающая беларусь в войну против Украины – это россия. беларусь остояться под влиянием рф. Недавно лукашенко рассказал, сколько комплексов "орешник" получит беларусь от рф.

Добавим

Президент Зеленский заявил, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко извинялся перед ним за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории беларуси, и просил Зеленского ударить по нефтеперерабатывающему заводу в мозыре. Пресс-секретарь лукашенко опровергла заявление Зеленского об извинениях за ракетные удары с территории беларуси. По ее словам, разговор состоялся через сына лукашенко, который имел контакт Зеленского.