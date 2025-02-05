путин хочет втянуть Беларусь в войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может активнее использовать Беларусь для угроз соседним странам. По его словам, весной, летом или осенью путин будет размещать там свои силы, чтобы давить на Польшу, Литву и другие страны, передает УНН.

Президент Украины отметил, что каждая страна должна самостоятельно определять, какой уровень оборонных расходов ей нужен для собственной безопасности. Он подчеркнул, что, учитывая амбиции Путина и его действия, которые свидетельствуют о нежелании останавливать войну, очевидно, что российский лидер не намерен отказываться от своих агрессивных планов и будет продолжать их реализовывать.

Будет думать о других странах. Я в этом уверен, я предупреждаю об этом. Абсолютно открыто, откровенно я говорю об этом. Вы увидите: он будет провоцировать другие страны. Может быть, Польша следующей или балтийские страны. И это не просто очередная риторика. Вы увидите: весной, летом или осенью он будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, может, и Соединенные Штаты будут говорить: «А, это запугивание». Это запугивание Польши, запугивание Литвы, запугивание других балтийских наших партнеров. Но вы увидите: он будет делать все, чтобы втянуть их - сказал Зеленский.

По его словам, путин будет думать, как их провоцировать.

Я не знаю, будет ли вторжение, но он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди - нет, их войско - нет, пока что. Путин этого очень хочет - подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы остановить Путина, поскольку его агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран. По его словам, говоря о расходах на оборону, государствам следует прежде всего думать о собственной безопасности.

Говоря об оборонных расходах, Зеленский отметил, что каждая страна должна сама определять необходимый уровень финансирования - будет ли это 2-3% бюджета или больше. Он напомнил, что Украина сегодня вынуждена тратить на оборону все свои ресурсы, и это должно стать ответом для тех, кто не хочет в будущем оказаться в такой же ситуации. Президент подчеркнул, что выделение средств на оборону сейчас позволит избежать значительно больших расходов в будущем. Он также отметил, что поддержка Украины является частью обороны других стран, ведь помогает сдерживать российскую агрессию.

Напомним,

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что якобы Президент Владимир Зеленский будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну.