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беларусь переносит совместные с рф учения вглубь страны для "снижения напряженности"

Киев • УНН

 • 478 просмотра

беларусь переносит совместные с россией учения «запад-2025» от западных границ вглубь страны. Это должно снизить напряженность в регионе, заявил министр обороны беларуси.

беларусь переносит совместные с рф учения вглубь страны для "снижения напряженности"

беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений. Об этом заявил министр обороны беларуси виктор хренин, которого цитируют в мо рб в среду, пишет УНН.

Детали

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории республики беларусь от западных границ", - заявил хренин.

Решение о переносе маневров вглубь страны свидетельствует о "готовности к диалогу, и снижению напряженности в регионе", утверждает минобороны беларуси.

Дополнение

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые будут проходить в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек.

Ранее белорусский правитель александр лукашенко заявлял, что эти учения носят "оборонительный характер". "И ни на кого мы нападать не собираемся, как кое-кто там думает", - говорил лукашенко.

россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский29.04.25, 17:31 • 17865 просмотров

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