Рютте: НАТО стежитиме за навчаннями "Запад-2025" між росією та білоруссю у вересні

Марк Рютте заявив, що НАТО уважно стежитиме за спільними російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025". Навчання пройдуть у вересні в білорусі, очікується участь 13 тисяч людей.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс уважно стежитиме за російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025" у білорусі, які пройдуть у вересні. Про це Рютте сказав під час пресконференції, передає УНН. Деталі Звичайно, ми це дуже активно відслідковуємо… російську діяльність, зокрема на навчаннях. Ми вже бачимо кілька років, що є абсолютна відсутність прозорості - сказав Рютте. Доповнення Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей. білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв, що ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону з білоруссю прикордонники не фіксують, проте цей напрямок, як і раніше, залишається небезпечним. Окрема увага спрямована на анонсовані на осінь спільні навчання росії та білорусі.