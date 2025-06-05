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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Рютте: НАТО стежитиме за навчаннями "Запад-2025" між росією та білоруссю у вересні

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Марк Рютте заявив, що НАТО уважно стежитиме за спільними російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025". Навчання пройдуть у вересні в білорусі, очікується участь 13 тисяч людей.

Рютте: НАТО стежитиме за навчаннями "Запад-2025" між росією та білоруссю у вересні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс уважно стежитиме за російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025" у білорусі, які пройдуть у вересні. Про це Рютте сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Звичайно, ми це дуже активно відслідковуємо… російську діяльність, зокрема на навчаннях. Ми вже бачимо кілька років, що є абсолютна відсутність прозорості

- сказав Рютте.

Доповнення

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей.

білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв, що ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону з білоруссю прикордонники не фіксують, проте цей напрямок, як і раніше, залишається небезпечним. Окрема увага спрямована на анонсовані на осінь спільні навчання росії та білорусі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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