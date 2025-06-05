Рютте: НАТО будет следить за учениями "Запад-2025" между россией и беларусью в сентябре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2025" в беларуси, которые пройдут в сентябре. Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

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Конечно, мы это очень активно отслеживаем… российскую деятельность, в частности на учениях. Мы уже видим несколько лет, что есть абсолютное отсутствие прозрачности - сказал Рютте.

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Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые будут проходить в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек.

беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы с беларусью пограничники не фиксируют, однако это направление, как и раньше, остается опасным. Особое внимание направлено на анонсированные на осень совместные учения россии и беларуси.