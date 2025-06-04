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Нестандартних ситуацій вздовж кордону з білоруссю не спостерігається, але напрямок залишається небезпечним - Демченко

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Прикордонники не фіксують нестандартних ситуацій на кордоні з білоруссю, але посилюють оборону на цьому напрямку через загрозу спільних навчань рф та білорусі у вересні.

Нестандартних ситуацій вздовж кордону з білоруссю не спостерігається, але напрямок залишається небезпечним - Демченко

Ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону з білоруссю прикордонники не фіксують, проте цей напрямок, як і раніше, залишається небезпечним. Окрема увага спрямована на анонсовані на осінь спільні навчання росії та білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кордон з білоруссю має зараз значну відмінність. Ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону, ми не відмічаємо. Проте цей напрямок для нас, як і раніше, загрозливий. Наша задача - нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з білоруссю - від Волині до Чернігівщини. Це понад 1080 км. Роботи з укріплення ведуться, як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, щоб захисники всіх складових Сил оборони України мали всі можливості, щоб протидіяти будь-якій зміні обстановки, якщо така відбудеться

 - сказав Демченко.

Деталі

Речник Держприкордонслужби також зазначив, що станом на зараз прикордонники не спостерігають, щоб на напрямку кордону з білоруссю формували якісь угрупування.

Ми також приділяємо увагу і тим анонсованим спільним навчанням, які мають відбутися між білоруссю та росією. Зазначалося, що активна фаза має пройти у вересні і тут якраз відстежується ситуація щодо тих місць, де будуть проводитися ці навчання, і власне, які сили буде задіювати, як білорусь, так і росія, зокрема нас також активно цікавлять і підрозділи армії росії, які можуть бути перекинуті на територію білорусь. В цей час і при таких обставинах загроза для нас може значно зростати і наша задача бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій

 - додав Демченко.

Нагадаємо

Майже третина зі 178 боїв на фронті сталася минулої доби на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Новопавлівському та Курському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Білорусь
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
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