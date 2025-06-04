Нестандартних ситуацій вздовж кордону з білоруссю не спостерігається, але напрямок залишається небезпечним - Демченко

Ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону з білоруссю прикордонники не фіксують, проте цей напрямок, як і раніше, залишається небезпечним. Окрема увага спрямована на анонсовані на осінь спільні навчання росії та білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кордон з білоруссю має зараз значну відмінність. Ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону, ми не відмічаємо. Проте цей напрямок для нас, як і раніше, загрозливий. Наша задача - нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з білоруссю - від Волині до Чернігівщини. Це понад 1080 км. Роботи з укріплення ведуться, як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, щоб захисники всіх складових Сил оборони України мали всі можливості, щоб протидіяти будь-якій зміні обстановки, якщо така відбудеться