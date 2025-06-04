Нестандартных ситуаций вдоль границы с беларусью не наблюдается, но направление остается опасным - Демченко

Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы с беларусью пограничники не фиксируют, однако это направление по-прежнему остается опасным. Особое внимание направлено на анонсированные на осень совместные учения россии и беларуси. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Граница с беларусью имеет сейчас значительное отличие. Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы, мы не отмечаем. Однако это направление для нас по-прежнему угрожающее. Наша задача - наращивать наши оборонные возможности по всей протяженности границы с беларусью - от Волыни до Черниговщины. Это более 1080 км. Работы по укреплению ведутся, как непосредственно по линии границы, так и в приграничье, чтобы защитники всех составляющих Сил обороны Украины имели все возможности, чтобы противодействовать любому изменению обстановки, если таковое произойдет