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Нестандартных ситуаций вдоль границы с беларусью не наблюдается, но направление остается опасным - Демченко

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Пограничники не фиксируют нестандартных ситуаций на границе с беларусью, но усиливают оборону на этом направлении из-за угрозы совместных учений рф и беларуси в сентябре.

Нестандартных ситуаций вдоль границы с беларусью не наблюдается, но направление остается опасным - Демченко

Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы с беларусью пограничники не фиксируют, однако это направление по-прежнему остается опасным. Особое внимание направлено на анонсированные на осень совместные учения россии и беларуси. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Граница с беларусью имеет сейчас значительное отличие. Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы, мы не отмечаем. Однако это направление для нас по-прежнему угрожающее. Наша задача - наращивать наши оборонные возможности по всей протяженности границы с беларусью - от Волыни до Черниговщины. Это более 1080 км. Работы по укреплению ведутся, как непосредственно по линии границы, так и в приграничье, чтобы защитники всех составляющих Сил обороны Украины имели все возможности, чтобы противодействовать любому изменению обстановки, если таковое произойдет

 - сказал Демченко.

Детали

Спикер Госпогранслужбы также отметил, что по состоянию на сейчас пограничники не наблюдают, чтобы на направлении границы с беларусью формировали какие-либо группировки.

Мы также уделяем внимание и тем анонсированным совместным учениям, которые должны состояться между беларусью и россией. Отмечалось, что активная фаза должна пройти в сентябре и здесь как раз отслеживается ситуация относительно тех мест, где будут проводиться эти учения, и собственно, какие силы будет задействовать, как беларусь, так и россия, в частности нас также активно интересуют и подразделения армии россии, которые могут быть переброшены на территорию беларусь. В это время и при таких обстоятельствах угроза для нас может значительно возрастать и наша задача быть готовым к развитию любых ситуаций

 - добавил Демченко.

Напомним

Почти треть из 178 боев на фронте произошла за прошедшие сутки на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском и Курском направлениях, сообщили в утренней сводке 4 июня в Генеральном штабе ВСУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
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