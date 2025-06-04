Нестандартных ситуаций вдоль границы с беларусью не наблюдается, но направление остается опасным - Демченко
Киев • УНН
Пограничники не фиксируют нестандартных ситуаций на границе с беларусью, но усиливают оборону на этом направлении из-за угрозы совместных учений рф и беларуси в сентябре.
Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы с беларусью пограничники не фиксируют, однако это направление по-прежнему остается опасным. Особое внимание направлено на анонсированные на осень совместные учения россии и беларуси. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Граница с беларусью имеет сейчас значительное отличие. Никаких нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы, мы не отмечаем. Однако это направление для нас по-прежнему угрожающее. Наша задача - наращивать наши оборонные возможности по всей протяженности границы с беларусью - от Волыни до Черниговщины. Это более 1080 км. Работы по укреплению ведутся, как непосредственно по линии границы, так и в приграничье, чтобы защитники всех составляющих Сил обороны Украины имели все возможности, чтобы противодействовать любому изменению обстановки, если таковое произойдет
Детали
Спикер Госпогранслужбы также отметил, что по состоянию на сейчас пограничники не наблюдают, чтобы на направлении границы с беларусью формировали какие-либо группировки.
Мы также уделяем внимание и тем анонсированным совместным учениям, которые должны состояться между беларусью и россией. Отмечалось, что активная фаза должна пройти в сентябре и здесь как раз отслеживается ситуация относительно тех мест, где будут проводиться эти учения, и собственно, какие силы будет задействовать, как беларусь, так и россия, в частности нас также активно интересуют и подразделения армии россии, которые могут быть переброшены на территорию беларусь. В это время и при таких обстоятельствах угроза для нас может значительно возрастать и наша задача быть готовым к развитию любых ситуаций
Напомним
Почти треть из 178 боев на фронте произошла за прошедшие сутки на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском и Курском направлениях, сообщили в утренней сводке 4 июня в Генеральном штабе ВСУ.