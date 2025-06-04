До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб показав карту бойових дій

Майже третина зі 178 боїв на фронті сталася минулої доби на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Новопавлівському та Курському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 4 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 3 червня, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один - із реактивної системи залпового вогню, здійснив сімнадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби", - сказано у зведенні.

росія втратила за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки - Генштаб