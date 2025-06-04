До трети боев - на Покровском направлении: Генштаб показал карту боевых действий

Почти треть из 178 боев на фронте произошла за прошедшие сутки на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском и Курском направлениях, сообщили в утренней сводке 4 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 3 июня, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3669 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский склад боеприпасов", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Загризового, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодезей, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

На Сиверском направлении агрессор атаковал в сторону населенного пункта Григоровка. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленовки, Зверового, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Равнополья, Вольного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении, вблизи Степного и Щербаков, захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении произошло 26 боестолкновений. Враг нанес 231 артиллерийский обстрел, из них один - из реактивной системы залпового огня, совершил семнадцать авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые авиационные бомбы", - сказано в сводке.

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