россия потеряла за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных. Также уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и другой техники оккупантов.
В течение минувших суток на фронте в Украине российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих солдат, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 991820 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 10884 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22678 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 28711 (+88)
- РСЗО ‒ 1402 (0)
- средства ПВО ‒ 1176 (0)
- самолетов ‒ 413 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38924 (+176)
- крылатые ракеты ‒ 3271 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50730 (+123)
- специальная техника ‒ 3907 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Украинские штурмовики 225-го ОШП ликвидировали хорошо укрепленный ротный опорный пункт оккупантов на Курском направлении. Также была поражена станция РЭБ РБ-301Б и уничтожены вражеские пушки с БК.
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