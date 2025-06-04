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россия потеряла за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники - Генштаб

Киев • УНН

 • 980 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных. Также уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и другой техники оккупантов.

россия потеряла за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники - Генштаб

В течение минувших суток на фронте в Украине российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих солдат, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 991820 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10884 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22678 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 28711 (+88)
          • РСЗО ‒ 1402 (0)
            • средства ПВО ‒ 1176 (0)
              • самолетов ‒ 413 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38924 (+176)
                    • крылатые ракеты ‒ 3271 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50730 (+123)
                            • специальная техника ‒ 3907 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские штурмовики 225-го ОШП ликвидировали хорошо укрепленный ротный опорный пункт оккупантов на Курском направлении. Также была поражена станция РЭБ РБ-301Б и уничтожены вражеские пушки с БК.

                              Потери рф с начала года превысили 200 тысяч человек - Сырский03.06.25, 17:32 • 2682 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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