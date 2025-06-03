На Курському напрямку українські бійці ефектно знищили ворожу позицію: вражаюче відео

На Курському напрямку бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України знищили добре укріплений ротний опорний пункт російських загарбників. Вражаюче відео було оприлюднене на сторінці підрозділу в Telegram, передає УНН.

Цей РОП прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки. Кілька днів по ньому працювала наша артилерія й FPV-дрони. А далі зайшла піхота

Військові уточнили, що на відео відображена фінальна стадія операції: штурмовики 225-го ОШП закидали укріплення ворога гранатами, вибухівкою, проривають оборону й беруть ворожу позицію під контроль.

Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер — суцільна вирва і ворожі тіла в землі