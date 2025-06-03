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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
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На Курському напрямку українські бійці ефектно знищили ворожу позицію: вражаюче відео

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Українські штурмовики 225-го ОШП ліквідували добре укріплений ротний опорний пункт окупантів на Курському напрямку. Також було уражено станцію РЕБ РБ-301Б та знищено ворожі гармати з БК.

На Курському напрямку українські бійці ефектно знищили ворожу позицію: вражаюче відео

На Курському напрямку бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України знищили добре укріплений ротний опорний пункт російських загарбників. Вражаюче відео було оприлюднене на сторінці підрозділу в Telegram, передає УНН.

Цей РОП прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки. Кілька днів по ньому працювала наша артилерія й FPV-дрони. А далі зайшла піхота 

- говориться у повідомленні.

Військові уточнили, що на відео відображена фінальна стадія операції: штурмовики 225-го ОШП закидали укріплення ворога гранатами, вибухівкою, проривають оборону й беруть ворожу позицію під контроль.

Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер — суцільна вирва і ворожі тіла в землі 

- повідомили в 225-му ОШП.

Доповнення

Оператори СБС у взаємодії з іншими підрозділами виявили та уразили станцію РЕБ РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" зс рф на відстані 70 км. Втрата такої станції є суттєвою для російських загарбників.

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила показали ефектне знищення ворожих гармат на позиціях разом з боєкомплектом та бронетехніку противника.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Курськ
Збройні сили України
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