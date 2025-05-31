ЗСУ показали знищення новітнього російського комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" з 70-кілометрової відстані
Київ • УНН
Оператори СБС у взаємодії з іншими підрозділами виявили та уразили станцію РЕБ РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" зс рф на відстані 70 км. Втрата такої станції є суттєвою для російської армії.
Оператори Сил безпілотних систем (СБС) показали ефектне знищення російської станції РЕБ. Відео оприлюднило у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС у взаємодії з підрозділами "Shadow" та 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки"Чорний ліс" виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" зс рф.
"Борисоглєбськ-2" - один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі зс рф, що робить його пріоритетною ціллю
Вони додали, що зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції "є суттєвою для російської армії".
Нагадаємо
Раніше військові показали, як на Лиманському напрямку українські артилеристи знищили 4 гармати ворога разом з боєкомплектом.
До цього воїни ЗСУ оприлюднили кадри того, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.
Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
"Один постріл - мінус гармата, один залп - мінус ворожа техніка": артилерісти показали роботу по ворогу на фронті30.05.25, 05:52 • 3280 переглядiв