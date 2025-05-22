Артилеристи показали ефектне знищення 4 ворожих гармат з боєкомплектом на Лиманському напрямку
Київ • УНН
Аеророзвідка виявила, а артилеристи влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати окупантів: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати вели вогонь по українських позиціях.
На Лиманському напрямку українські артилеристи знищили 4 гармати ворога разом з боєкомплектом. Відповідне відео 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
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Зазначається, що аеророзвідка вистежила, а артилеристи точними і влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати працювали по наших позиціях.
Завдяки уважності аеророзвідків противник не зміг надійно сховати гармати, внаслідок влучних ударів наших гармашів їх було перетворено на металобрухт
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Раніше військові показали, як на Покровському напрямку оператори батальйону "Корсар" дронами знищили танк Т-72 і дві бойові бронемашини окупантів.
Також з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
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