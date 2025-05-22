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Артиллеристы показали эффектное уничтожение 4 вражеских пушек с боекомплектом на Лиманском направлении

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Аэроразведка обнаружила, а артиллеристы меткими ударами уничтожили на позициях 4 пушки оккупантов: 2 Д-20 и 2 Д-30 вместе с боекомплектом. Уничтоженные пушки вели огонь по украинским позициям.

Артиллеристы показали эффектное уничтожение 4 вражеских пушек с боекомплектом на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские артиллеристы уничтожили 4 орудия врага вместе с боекомплектом. Соответствующее видео 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что аэроразведка выследила, а артиллеристы точными и меткими ударами уничтожили на позициях 4 орудия: 2 Д-20 и 2 Д-30 вместе с боекомплектом. Уничтоженные орудия работали по нашим позициям.

Благодаря внимательности аэроразведчиков противник не смог надежно спрятать орудия, в результате метких ударов наших пушкарей они были превращены в металлолом

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Ранее военные показали, как на Покровском направлении операторы батальона "Корсар" дронами уничтожили танк Т-72 и две боевые бронемашины оккупантов.

Также появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе21.05.25, 22:55 • 1514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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