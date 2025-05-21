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На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В течение суток произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 62 авиационных удара, использовал 1218 дронов-камикадзе и совершил более 3800 обстрелов.

На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения, враг нанес 62 авиационных удара, а также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес 62 авиационных удара, сбросив 96 КАБ, также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе и совершил более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Киндрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки, еще один бой продолжается.

Четырнадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дылеевки, Дружбы и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили девять атак врага, идет три боестолкновения.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 67 оккупантов и ранили 68. Уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, два мотоцикла, 19 БПЛА, одну пушку и одну антенну связи.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбивали 15 атак в районе населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиаудар в районе Новодарьевки.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Красного на Гуляйпольском направлении. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Щербаков и Степового. Вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отбивали две атаки захватчиков, один бой еще продолжается. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, также совершил 157 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня.

Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов21.05.25, 07:48 • 4286 просмотров

Антонина Туманова

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