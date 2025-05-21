Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 20 мая российская армия потеряла 980 военных и 23 артсистемы. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано более 976 тысяч оккупантов.
За сутки 20 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 976780 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 10835 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 28090 (+23)
- РСЗО ‒ 1388 (0)
- средства ПВО ‒ 1167 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36692 (+71)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49169 (+76)
- специальная техника ‒ 3895 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.
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