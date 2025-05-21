Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов

За сутки 20 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 976780 (+980) человек ликвидировано

танков ‒ 10835 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2)

артиллерийских систем ‒ 28090 (+23)

РСЗО ‒ 1388 (0)

средства ПВО ‒ 1167 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36692 (+71)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49169 (+76)

специальная техника ‒ 3895 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

На фронте произошло 129 боевых столкновений: рф нанесла 57 авиаударов и использовала 984 дрона