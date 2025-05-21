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Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 20 мая российская армия потеряла 980 военных и 23 артсистемы. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано более 976 тысяч оккупантов.

Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов

За сутки 20 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 976780 (+980) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10835 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22569 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 28090 (+23)
          • РСЗО ‒ 1388 (0)
            • средства ПВО ‒ 1167 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36692 (+71)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49169 (+76)
                            • специальная техника ‒ 3895 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

                              На фронте произошло 129 боевых столкновений: рф нанесла 57 авиаударов и использовала 984 дрона20.05.25, 22:41 • 2484 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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