Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували майже тисячу окупантів
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 20 травня російська армія втратила 980 військових та 23 артсистеми. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано понад 976 тисяч окупантів.
За добу 20 травня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів і 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 976780 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10835 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2)
- артилерійських систем ‒ 28090 (+23)
- РСЗВ ‒ 1388 (0)
- засоби ППО ‒ 1167 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36692 (+71)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49169 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.
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