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"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи
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The Guardian

Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували майже тисячу окупантів

Київ • УНН

 • 1970 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 20 травня російська армія втратила 980 військових та 23 артсистеми. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано понад 976 тисяч окупантів.

Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували майже тисячу окупантів

За добу 20 травня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів і 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 976780 (+980) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10835 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 28090 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1388 (0)
            • засоби ППО ‒ 1167 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36692 (+71)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49169 (+76)
                            • спеціальна техніка ‒ 3895 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Україна
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