Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували майже тисячу окупантів

За добу 20 травня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів і 23 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 976780 (+980) осіб ліквідовано

танків ‒ 10835 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22569 (+2)

артилерійських систем ‒ 28090 (+23)

РСЗВ ‒ 1388 (0)

засоби ППО ‒ 1167 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36692 (+71)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49169 (+76)

спеціальна техніка ‒ 3895 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

На фронті відбулось 129 бойових зіткнень: рф завдала 57 авіаударів і використала 984 дрони