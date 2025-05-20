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На фронті відбулось 129 бойових зіткнень: рф завдала 57 авіаударів і використала 984 дрони

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень. Ворог завдав 57 авіаударів та застосував 984 дрони-камікадзе, також здійснив понад 3500 обстрілів.

На фронті відбулось 129 бойових зіткнень: рф завдала 57 авіаударів і використала 984 дрони

З початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, противник завдав 57 авіаційних ударів та використав для ударів 984 дрони-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 78 КАБ, також використав для ударів 984 дрони-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку українські підрозділи стримали дві атаки ворога в бік Строївки та в районі Вовчанська.

Двадцять чотири штурмові дії загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське на Лиманському напрямку. Вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив наступальні дії в районі Білогорівки, був зупинений, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні десять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Петрівки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 37 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти та поранили 155. Знищили бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, 11 БпЛА та антену управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 22 атаки у районі Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в напрямку Одрадного. Досі тривають бої, які не вщухають у чотирьох локаціях.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі йшли вперед на позиції наших захисників у районах Новоандріївки та Малих Щербаків, успіху не мали.

На Курському напрямку українські захисники відбили 13 атак загарбників. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 КАБ, також здійснив 213 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, резюмували у Генштабі.

Від початку року російські загарбники втратили 185 тисяч бійців - Сирський20.05.25, 19:09 • 1708 переглядiв

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