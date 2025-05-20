Від початку року російські загарбники втратили 185 тисяч бійців - Сирський

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що від початку року російські загарбники втратили 185 тисяч людей. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.

185 000 - втрати окупантів від початку року. Усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту - говориться в повідомленні.

Головнокомандувач наголосив, що кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

"Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу", - написав Сирський.

Доповнення

Головнокомандувач Сирський заявив, що попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб.

Раніше Сирський заявив, що лише з початку 2025 року окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів.