Від початку року російські загарбники втратили 185 тисяч бійців - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з початку року втрати окупантів склали 185 тисяч осіб. Кожен знищений загарбник – це крок до справедливого миру, наголосив Сирський.
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що від початку року російські загарбники втратили 185 тисяч людей. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.
185 000 - втрати окупантів від початку року. Усі складові Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту
Головнокомандувач наголосив, що кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.
"Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу", - написав Сирський.
Доповнення
Головнокомандувач Сирський заявив, що попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб.
Раніше Сирський заявив, що лише з початку 2025 року окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів.