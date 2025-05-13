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Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

За словами Сирського, втрати окупантів з початку року вже перевищили 177 тисяч. Сили оборони України продовжують нищити російського агресора.

Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про втрати зс рф з початку поточного року, передає УНН.

Деталі

Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України! 

- повідомив Сирський.

Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу!

- додав Сирський.

Нагадаємо

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.

До двох третин боїв за сьогодні: ворог найбільше тисне на трьох напрямках13.05.25, 16:43 • 1896 переглядiв

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