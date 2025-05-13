Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський
Київ • УНН
За словами Сирського, втрати окупантів з початку року вже перевищили 177 тисяч. Сили оборони України продовжують нищити російського агресора.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про втрати зс рф з початку поточного року, передає УНН.
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Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!
Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу!
Нагадаємо
За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.
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