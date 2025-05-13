Лише з початку 2025 року, окупанти втратили в Україні понад 177 тисяч солдатів - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив про втрати зс рф з початку поточного року, передає УНН.

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Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України! - повідомив Сирський.

Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу! - додав Сирський.

Нагадаємо

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.

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