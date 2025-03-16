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Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 62005 перегляди

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.

Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський

Російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського у Telegram, пише УНН.

Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб

- розповів він.

Генерал подякував українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.

"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту", - констатував Сирський, показавши кадри знищення російських загарбників на одній з ділянок фронту.

Генштаб оновив втрати окупантів: за добу ліквідовано 1400 осіб, 10 танків та 78 артсистем16.03.25, 07:13 • 20172 перегляди

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