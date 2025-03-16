Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський
Київ • УНН
За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.
Російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського у Telegram, пише УНН.
Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб
Генерал подякував українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.
"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту", - констатував Сирський, показавши кадри знищення російських загарбників на одній з ділянок фронту.
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