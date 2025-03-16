Генштаб оновив втрати окупантів: за добу ліквідовано 1400 осіб, 10 танків та 78 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 березня 2025 року, втрати російської армії склали 1400 військових, 10 танків та 78 артилерійських систем. Також знищено 20 ББМ та іншу техніку ворога.
Загарбники втратили 1400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати супротивника за період з 24.02.22 по 16.03.25:
- Особовий склад: 894 240 (+1400).
- Танки: 10325 (+10).
- Броньовані бойові машини: 21478 (+20).
- Артилерійські системи: 24561 (+78).
- РСЗВ: 1317 (+2).
- Засоби ППО: 1104 (+1).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 29413 (+180).
- Крилаті ракети: 3121.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 40684 (+113).
- Спеціальна техніка: 3777.
Генштаб: на фронті сьогодні зафіксували близько 130 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку13.03.25, 22:28 • 16035 переглядiв