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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Генштаб оновив втрати окупантів: за добу ліквідовано 1400 осіб, 10 танків та 78 артсистем

Київ • УНН

 • 20172 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 березня 2025 року, втрати російської армії склали 1400 військових, 10 танків та 78 артилерійських систем. Також знищено 20 ББМ та іншу техніку ворога.

Генштаб оновив втрати окупантів: за добу ліквідовано 1400 осіб, 10 танків та 78 артсистем

Загарбники втратили 1400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати супротивника за період з 24.02.22 по 16.03.25:

- Особовий склад: 894 240 (+1400).

- Танки: 10325 (+10).

- Броньовані бойові машини: 21478 (+20).

- Артилерійські системи: 24561 (+78).

- РСЗВ: 1317 (+2).

- Засоби ППО: 1104 (+1).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 29413 (+180).

- Крилаті ракети: 3121.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 40684 (+113).

- Спеціальна техніка: 3777.

Генштаб: на фронті сьогодні зафіксували близько 130 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку13.03.25, 22:28 • 16035 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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