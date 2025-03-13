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Генштаб: на фронті сьогодні зафіксували близько 130 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

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Протягом доби відбулося 128 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку (41 атака). Сили оборони відбили атаки на Курщині та завдали значних втрат окупантам.

Генштаб: на фронті сьогодні зафіксували близько 130 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

На даний час на фронті загалом відбулося 128 бойових зіткнень. На Покровському напрямку агресор атакував 41 раз. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, три боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.

Тричі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. Чотири атаки ще тривають.

Сім штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку.

На даний час на Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, дві - тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по районах населених пунктів Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Новоукраїнка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 344 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, самохідну артилерійську установку, вісім терміналів супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА та два окопних засоби РЕБ окупантів. Також українські захисники уразили три пункти управління БпЛА та гармату ворога.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак загарбників в районі Степового, П’ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще вісім боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару по району населеного пункту Львове.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем13.03.25, 07:39 • 21196 переглядiв

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