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Генштаб: на фронте сегодня зафиксировали около 130 боев, больше всего атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 16030 просмотра

В течение суток произошло 128 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении (41 атака). Силы обороны отбили атаки на Курщине и нанесли значительные потери оккупантам.

Генштаб: на фронте сегодня зафиксировали около 130 боев, больше всего атак на Покровском направлении

В настоящее время на фронте в общей сложности произошло 128 боевых столкновений. На Покровском направлении агрессор атаковал 41 раз. Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло 76 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1043 дрона-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошовка, три боестолкновения еще продолжаются. Авиаударам подверглись Гранов и Казачья Лопань.

Трижды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Голубовки, Загрызового и Богуславки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григоровки, Нового, Новомихайловки. Четыре атаки еще продолжаются.

Семь штурмовых действий противника отбили наши оборонцы в районе Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении.

В настоящее время на Краматорском направлении произошла одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дали достойный отпор.

На Торецком направлении наши военные отбивали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, две - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Покровск, Александрополь, Гродовка, Сухой Яр, Новопавловка, Новоукраинка, Зверово, Леонтовичи, Алексеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 344 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три миномета, две пушки, восемь единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, самоходную артиллерийскую установку, восемь терминалов спутниковой связи, четыре пункта управления БПЛА и два окопных средства РЭБ оккупантов. Также украинские защитники поразили три пункта управления БПЛА и пушку врага.

На Новопавловском направлении наши оборонцы отбили три вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. Авиаудару подверглась Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили пять атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Вольное Поле.

На Ореховском направлении наши оборонцы успешно отбили шесть атак захватчиков в районе Степового, Пятихаток, Вольного Поля, Равнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар по району населенного пункта Львово.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отбили 14 атак противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли 29 авиаударов, применив 45 управляемых авиабомб и осуществили 183 артиллерийских обстрела.

Потери врага за сутки: ликвидировано 1200 оккупантов и уничтожено 19 артсистем13.03.25, 07:39 • 21189 просмотров

Антонина Туманова

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