Потери врага за сутки: ликвидировано 1200 оккупантов и уничтожено 19 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 12 марта российская армия потеряла 1200 военных. Также было уничтожено 1 танк, 2 боевые бронированные машины и 19 артиллерийских систем.
За сутки 12 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат и 19 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 890250 (+1200) человек ликвидировано
- танков ‒ 10307 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 21432 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 24409 (+19)
- РСЗО ‒ 1314 (0)
- средства ПВО ‒ 1103 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28983 (+71)
- крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40355 (+81)
- специальная техника ‒ 3777 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Говорить, что российские войска прорвали границу в Сумской области, – это не верно, заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. В то же время, по его словам, оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из курской области, проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.
россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ13.03.25, 06:59 • 26065 просмотров