россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ
Киев • УНН
россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.
Враг вывел из Черного моря корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро четверга, 13 марта:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Кроме того, как сообщили ВМС ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
В ВМС ВСУ добавили, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
Капитана контейнеровоза "Solong" задержали по подозрению в причастности к столкновению кораблей в Северном море. Он оказался гражданином россии, продолжается расследование.
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