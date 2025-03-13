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россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 26065 просмотра

россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.

россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ

Враг вывел из Черного моря корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро четверга, 13 марта:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
    • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
      • в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

        Кроме того, как сообщили ВМС ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

        В ВМС ВСУ добавили, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

        Напомним

        Капитана контейнеровоза "Solong" задержали по подозрению в причастности к столкновению кораблей в Северном море. Он оказался гражданином россии, продолжается расследование.

        Столкновение танкера и грузового судна в Северном море: 32 человек вытащили на сушу10.03.25, 15:58 • 13212 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Азовское море
        Черное море
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