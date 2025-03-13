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росія вивела з Чорного моря ракетоносій «Калібрів» - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 26068 перегляди

росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.

росія вивела з Чорного моря ракетоносій «Калібрів» - ВМС ЗСУ

Ворог вивів з Чорного моря корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок четверга, 13 березня:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
    • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
      • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

        Крім того, як повідомили ВМС ЗСУ, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

        У ВМС ЗСУ додали, що ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

        Нагадаємо

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

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