росія вивела з Чорного моря ракетоносій «Калібрів» - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.
Ворог вивів з Чорного моря корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на ранок четверга, 13 березня:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Крім того, як повідомили ВМС ЗСУ, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ додали, що ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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