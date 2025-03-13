Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем

За добу 12 березня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів і 19 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 890250 (+1200) осіб ліквідовано

танків ‒ 10307 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2)

артилерійських систем ‒ 24409 (+19)

РСЗВ ‒ 1314 (0)

засоби ППО ‒ 1103 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28983 (+71)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40355 (+81)

спеціальна техніка ‒ 3777 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Говорити, що російські війська прорвали кордон в Сумській області, – це не вірно, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, окупанти намагаються витіснити Сили оборони з курської області, проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.

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