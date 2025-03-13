Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 12 березня російська армія втратила 1200 військових. Також було знищено 1 танк, 2 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем.
За добу 12 березня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів і 19 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 890250 (+1200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10307 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2)
- артилерійських систем ‒ 24409 (+19)
- РСЗВ ‒ 1314 (0)
- засоби ППО ‒ 1103 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28983 (+71)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40355 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3777 (0)
Дані уточнюються.
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