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Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем

Київ • УНН

 • 21196 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 12 березня російська армія втратила 1200 військових. Також було знищено 1 танк, 2 бойові броньовані машини та 19 артилерійських систем.

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1200 окупантів та знищено 19 артсистем

За добу 12 березня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів і 19 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 890250 (+1200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10307 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 24409 (+19)
          • РСЗВ ‒ 1314 (0)
            • засоби ППО ‒ 1103 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28983 (+71)
                    • крилаті ракети ‒ 3120 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40355 (+81)
                            • спеціальна техніка ‒ 3777 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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