Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Говорити, що російські війська прорвали кордон в Сумській області, – це не вірно. Окупанти намагаються витіснити Сили оборони з курської області, проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Сказати, що росіяни прорвали кордон, - це не вірно. Звісно, намагаючись витіснити Сили оборони з курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Для того, щоб розвинути свій успіх, вони намагаються перетнути нашу лінію кордону. Скоріше за все, для того, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають в курській області, або перерізати логістичні шляхи - розповів Демченко.

Він наголосив, що завдання підрозділів ДПСУ та ЗСУ - не допустити того, щоб росіяни переходили кордон. росіяни у напрямку населеного пункту Новеньке не можуть використовувати техніку, додав він.

"Більше фіксуємо спроби підходу та переходу кордону маленькими штурмовими групами по 2-3 військових, інколи по 5, які мають задачу зайти вглиб нашої території, накопичитися, закріпитися й далі розширити зону бойових дій", - сказав Демченко.

Він повідомив, що за минулу добу підтверджено знищення близько 20 військових рф, ще близько 15 окупантів з пораненнями відходили з української території.

Демченко зауважив, що в кількість знищених та поранених росіян входять, зокрема, ті, які були уражені на лінії кордону та на підступах до нього.

Доповнення

В аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські війська продовжують підтверджувати наступ у курській області і, ймовірно, почали атакувати Суджу.

Головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус повідомляв 9 березня, що українські військові сили ведуть боротьбу зі штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти в оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того, шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

11 березня речник ДПСУ Демченко заявляв, що ситуація на кордоні з Сумщиною - не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію.