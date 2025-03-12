Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29588 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 44964 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50120 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56094 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68236 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56968 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56105 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120209 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82001 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226685 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88612 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21280 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18155 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16949 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18512 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88634 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120210 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226685 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403643 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11159 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16962 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18167 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21295 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75286 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Київ • УНН

 • 34277 перегляди

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з курської області. Ворог проводить десятки штурмових дій малими групами.

Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Говорити, що російські війська прорвали кордон в Сумській області, – це не вірно. Окупанти намагаються витіснити Сили оборони з курської області, проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Сказати, що росіяни прорвали кордон, - це не вірно. Звісно, намагаючись витіснити Сили оборони з курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Для того, щоб розвинути свій успіх, вони намагаються перетнути нашу лінію кордону. Скоріше за все, для того, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають в курській області, або перерізати логістичні шляхи

- розповів Демченко.

Він наголосив, що завдання підрозділів ДПСУ та ЗСУ - не допустити того, щоб росіяни переходили кордон. росіяни у напрямку населеного пункту Новеньке не можуть використовувати техніку, додав він.

"Більше фіксуємо спроби підходу та переходу кордону маленькими штурмовими групами по 2-3 військових, інколи по 5, які мають задачу зайти вглиб нашої території, накопичитися, закріпитися й далі розширити зону бойових дій", - сказав Демченко.

Він повідомив, що за минулу добу підтверджено знищення близько 20 військових рф, ще близько 15 окупантів з пораненнями відходили з української території.

Демченко зауважив, що в кількість знищених та поранених росіян входять, зокрема, ті, які були уражені на лінії кордону та на підступах до нього.

Доповнення

В аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські війська продовжують підтверджувати наступ у курській області і, ймовірно, почали атакувати Суджу.

Головний сержант роти 47 ОМБр "Маґура" Олег Чаус повідомляв 9 березня, що українські військові сили ведуть боротьбу зі штурмовими групами зс рф - ворог намагається підрозділи ЗСУ взяти в оточення. Загалом ворог переважає українські сили в кількості, крім того, шлях на Суджанську територію росія намагається контролювати FPV-дронами.

11 березня речник ДПСУ Демченко заявляв, що ситуація на кордоні з Сумщиною - не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаКиївНовини Світу
Інститут дослідження війни
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29