Демченко про Сумщину: ситуація не проста, рф намагається зайти на нашу територію

Ситуація на кордоні з Сумщиною не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація звісно не проста (на Сумщині – ред.), тому що ворог намагається зайти на нашу територію. Це не прорив кордону, тому що фактично ворог зараз не в змозі там використовувати техніку, а намагається застосовувати малі штурмові групи, завдання яких за можливості просунутися в глиб території України, накопичитися і розширити зону активних бойових дій. Проте наші Сили й Сили підрозділів ДПСУ, ЗСУ використовують все наявне озброєння яким завдають ураження по противнику

Він зазначив, що близько трьох тижнів тому ворог у напрямку населеного пункту Журавка намагався використовувати техніку для того, щоб спробувати прорвати кордон, але техніка практично до кордону не доїхала, була спалена.

Зараз якщо говорити про напрямок населеного пункту Новеньке, то там місцевість не дозволяє ворогу застосовувати колони техніки, тому їх тактика - це кидати людей на штурми для того, щоб вони вмирали, але з надією, що вони досягнуть якоїсь мети