Демченко про Сумщину: ситуація не проста, рф намагається зайти на нашу територію
Київ • УНН
рф відмовилась від використання техніки на кордоні з Сумщиною та перейшла до тактики малих штурмових груп. Ворог намагається просунутись вглиб території України та розширити зону бойових дій.
Ситуація на кордоні з Сумщиною не проста, адже росіяни намагаються зайти на українську територію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ситуація звісно не проста (на Сумщині – ред.), тому що ворог намагається зайти на нашу територію. Це не прорив кордону, тому що фактично ворог зараз не в змозі там використовувати техніку, а намагається застосовувати малі штурмові групи, завдання яких за можливості просунутися в глиб території України, накопичитися і розширити зону активних бойових дій. Проте наші Сили й Сили підрозділів ДПСУ, ЗСУ використовують все наявне озброєння яким завдають ураження по противнику
Він зазначив, що близько трьох тижнів тому ворог у напрямку населеного пункту Журавка намагався використовувати техніку для того, щоб спробувати прорвати кордон, але техніка практично до кордону не доїхала, була спалена.
Зараз якщо говорити про напрямок населеного пункту Новеньке, то там місцевість не дозволяє ворогу застосовувати колони техніки, тому їх тактика - це кидати людей на штурми для того, щоб вони вмирали, але з надією, що вони досягнуть якоїсь мети
Демченко повідомив, що метою рф може бути оточення українських військових, які перебувають в зоні операції на Курщині, тому що там ситуація також не проста.
Ми бачимо зведення Генштабу, які повідомляють про те, що наші захисники відбивають там десятки штурмових атак, які ворог проводить по позиціях українських воїнів
За його словами, ще однією метою може бути перерізання логістичних шляхів для того, щоб Сили оборони не мали можливості підкріплення необхідними засобами саме в межах курської області.
Доповнення
11 березня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що наразі в Сумській області не залишилось жодних російських військ. Всі спроби диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються проникнути з курської області, ліквідуються українськими силами.
Британська розвідка повідомляла, що російські окупанти посилюють тиск в курській область.