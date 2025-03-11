російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА

Наразі в Сумській області не залишилось жодних російських військ. Всі спроби диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються проникнути з курської області, ліквідуються українськими силами. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, пише УНН.

На цей час в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає. Ті поодинокі випадки і ті диверсійно-розвідувальні штурмові групи, які намагаються зайти на територію Сумської області з курської області, знищуються відповідними засобами ураження наших підрозділів Збройних Сил України і сил безпеки - заявив Артюх.

Нагадаємо

Як повідомляла Сумська ОВА, уночі та зранку 10 березня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська громади.

Крім того, російські війська безпілотником атакували цивільний автомобіль, 52-річний водій зазнав поранень.