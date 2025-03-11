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Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА

Киев • УНН

 • 18886 просмотра

Глава Сумской ОВА сообщил об отсутствии российских войск в области и ликвидации всех попыток проникновения ДРГ.

Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА

На данный момент в Сумской области не осталось ни одной российской военной части. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из курской области, ликвидируются украинскими силами. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет УНН.

На данный момент в ни одном населенном пункте нет подразделений российских войск. Те единичные случаи и те диверсионно-разведывательные штурмовые группы, которые пытаются войти на территорию Сумской области из Курской области, уничтожаются соответствующими средствами поражения наших подразделений Вооруженных Сил Украины и сил безопасности

- заявил Артюх.

Напомним 

Как сообщала Сумская ОВА, ночью и утром 10 марта россияне осуществили 23 обстрела пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская громады.

Кроме того, российские войска беспилотником атаковали гражданский автомобиль, 52-летний водитель получил ранения.

Алла Тулинская

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