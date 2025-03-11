Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА
Киев • УНН
Глава Сумской ОВА сообщил об отсутствии российских войск в области и ликвидации всех попыток проникновения ДРГ.
На данный момент в Сумской области не осталось ни одной российской военной части. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из курской области, ликвидируются украинскими силами. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет УНН.
На данный момент в ни одном населенном пункте нет подразделений российских войск. Те единичные случаи и те диверсионно-разведывательные штурмовые группы, которые пытаются войти на территорию Сумской области из Курской области, уничтожаются соответствующими средствами поражения наших подразделений Вооруженных Сил Украины и сил безопасности
Напомним
Как сообщала Сумская ОВА, ночью и утром 10 марта россияне осуществили 23 обстрела пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская громады.
Кроме того, российские войска беспилотником атаковали гражданский автомобиль, 52-летний водитель получил ранения.