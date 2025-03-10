росіяни дроном атакували автівку цивільних на Сумщині: водій отримав поранення

У селищі Рясне у Сумській області російські війська сьогодні безпілотником атакували цивільний автомобіль, 52-річний водій зазнав поранень, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 10 березня близько 07:00 окупанти атакували безпілотником транспортний засіб, який рухався по селищу Рясне Краснопільської громади Сумського району.

"Унаслідок чого 52-річний водій отримав поранення", - ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська громади.



10 березня у небі над Сумщиною зенітники збили 14 ворожих "Шахедів".

Як вказали в ОВА, протягом минулого дня росіяни здійснили 119 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 170 вибухів. За даними ОК "Північ", у Сумській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

