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россияне дроном атаковали автомобиль гражданских в Сумской области: водитель получил ранения

Киев • УНН

 • 16032 просмотра

В поселке Рясное на Сумщине российский беспилотник атаковал гражданский транспортное средство. 52-летний водитель получил ранения, правоохранительные органы начали расследование по статье о военных преступлениях.

россияне дроном атаковали автомобиль гражданских в Сумской области: водитель получил ранения

В поселке Рясное в Сумской области российские войска сегодня с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, 52-летний водитель получил ранения, сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 10 марта около 07:00 оккупанты атаковали беспилотником транспортное средство, которое двигалось по селу Рясное Краснопольской громады Сумского района.

"В результате чего 52-летний водитель получил ранения", - говорится в сообщении.

Предварительное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне осуществили 23 обстрела пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская громады.

10 марта в небе над Сумщиной зенитчики сбили 14 вражеских "Шахедов".

Как указали в ОВА, в течение прошлого дня россияне осуществили 119 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 170 взрывов. По данным ОК "Север", в Сумской области в результате вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.

Юлия Шрамко

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