россияне дроном атаковали автомобиль гражданских в Сумской области: водитель получил ранения
Киев • УНН
В поселке Рясное на Сумщине российский беспилотник атаковал гражданский транспортное средство. 52-летний водитель получил ранения, правоохранительные органы начали расследование по статье о военных преступлениях.
В поселке Рясное в Сумской области российские войска сегодня с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, 52-летний водитель получил ранения, сообщили в Сумской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 10 марта около 07:00 оккупанты атаковали беспилотником транспортное средство, которое двигалось по селу Рясное Краснопольской громады Сумского района.
"В результате чего 52-летний водитель получил ранения", - говорится в сообщении.
Предварительное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне осуществили 23 обстрела пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская громады.
10 марта в небе над Сумщиной зенитчики сбили 14 вражеских "Шахедов".
Как указали в ОВА, в течение прошлого дня россияне осуществили 119 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 170 взрывов. По данным ОК "Север", в Сумской области в результате вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.