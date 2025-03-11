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Демченко о Сумщине: ситуация не простая, рф пытается зайти на нашу территорию

Киев • УНН

 • 15823 просмотра

рф отказалась от использования техники на границе с Сумщиной и перешла к тактике малых штурмовых групп. Враг пытается продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.

Демченко о Сумщине: ситуация не простая, рф пытается зайти на нашу территорию

Ситуация на границе с Сумщиной  не простая, ведь россияне пытаются войти на украинскую территорию. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация, конечно, не простая (на Сумщине – ред.), потому что враг пытается войти на нашу территорию. Это не прорыв границы, потому что фактически враг сейчас не в состоянии там использовать технику, а пытается применять малые штурмовые группы, задачей которых по возможности продвинуться вглубь территории Украины, накопиться и расширить зону активных боевых действий. Однако наши Силы и Силы подразделений ДПСУ, ЗСУ используют все имеющееся вооружение, которым наносят поражение противнику

- рассказал Демченко.

Он отметил, что около трех недель назад враг в направлении населенного пункта Журавка пытался использовать технику для того, чтобы попытаться прорвать границу, но техника практически до границы не доехала, была сожжена.

Сейчас, если говорить о направлении населенного пункта Новенькое, то там местность не позволяет врагу применять колонны техники, поэтому их тактика - это бросать людей на штурмы, чтобы они умирали, но с надеждой, что они достигнут какой-то цели

- сказал Демченко.

Демченко сообщил, что целью рф  может быть окружение украинских военных, которые находятся в зоне операции на Курщине, потому что там ситуация также не простая.

Мы видим сводки Генштаба, которые сообщают о том, что наши защитники отбрасывают там десятки штурмовых атак, которые враг проводит по позициям украинских воинов

- отметил Демченко.

По его словам, еще одной целью может быть перерезание логистических путей для того, чтобы Силы обороны  не имели возможности подкрепления необходимыми средствами именно в пределах курской области.

Дополнение

11 марта начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что на данный момент в Сумской области не осталось никаких российских войск. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из курской области, ликвидируются украинскими силами.

Британская разведка сообщала, что российские оккупанты усиливают давление в курской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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