Демченко о Сумщине: ситуация не простая, рф пытается зайти на нашу территорию
Киев • УНН
рф отказалась от использования техники на границе с Сумщиной и перешла к тактике малых штурмовых групп. Враг пытается продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.
Ситуация на границе с Сумщиной не простая, ведь россияне пытаются войти на украинскую территорию. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация, конечно, не простая (на Сумщине – ред.), потому что враг пытается войти на нашу территорию. Это не прорыв границы, потому что фактически враг сейчас не в состоянии там использовать технику, а пытается применять малые штурмовые группы, задачей которых по возможности продвинуться вглубь территории Украины, накопиться и расширить зону активных боевых действий. Однако наши Силы и Силы подразделений ДПСУ, ЗСУ используют все имеющееся вооружение, которым наносят поражение противнику
Он отметил, что около трех недель назад враг в направлении населенного пункта Журавка пытался использовать технику для того, чтобы попытаться прорвать границу, но техника практически до границы не доехала, была сожжена.
Сейчас, если говорить о направлении населенного пункта Новенькое, то там местность не позволяет врагу применять колонны техники, поэтому их тактика - это бросать людей на штурмы, чтобы они умирали, но с надеждой, что они достигнут какой-то цели
Демченко сообщил, что целью рф может быть окружение украинских военных, которые находятся в зоне операции на Курщине, потому что там ситуация также не простая.
Мы видим сводки Генштаба, которые сообщают о том, что наши защитники отбрасывают там десятки штурмовых атак, которые враг проводит по позициям украинских воинов
По его словам, еще одной целью может быть перерезание логистических путей для того, чтобы Силы обороны не имели возможности подкрепления необходимыми средствами именно в пределах курской области.
Дополнение
11 марта начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что на данный момент в Сумской области не осталось никаких российских войск. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из курской области, ликвидируются украинскими силами.
Британская разведка сообщала, что российские оккупанты усиливают давление в курской области.