Демченко о Сумщине: ситуация не простая, рф пытается зайти на нашу территорию

Ситуация на границе с Сумщиной не простая, ведь россияне пытаются войти на украинскую территорию. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация, конечно, не простая (на Сумщине – ред.), потому что враг пытается войти на нашу территорию. Это не прорыв границы, потому что фактически враг сейчас не в состоянии там использовать технику, а пытается применять малые штурмовые группы, задачей которых по возможности продвинуться вглубь территории Украины, накопиться и расширить зону активных боевых действий. Однако наши Силы и Силы подразделений ДПСУ, ЗСУ используют все имеющееся вооружение, которым наносят поражение противнику

Он отметил, что около трех недель назад враг в направлении населенного пункта Журавка пытался использовать технику для того, чтобы попытаться прорвать границу, но техника практически до границы не доехала, была сожжена.

Сейчас, если говорить о направлении населенного пункта Новенькое, то там местность не позволяет врагу применять колонны техники, поэтому их тактика - это бросать людей на штурмы, чтобы они умирали, но с надеждой, что они достигнут какой-то цели

Демченко сообщил, что целью рф может быть окружение украинских военных, которые находятся в зоне операции на Курщине, потому что там ситуация также не простая.

Мы видим сводки Генштаба, которые сообщают о том, что наши защитники отбрасывают там десятки штурмовых атак, которые враг проводит по позициям украинских воинов