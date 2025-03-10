Армія рф посилює тиск в курській області, проте кількість атак на інших ділянках фронту зменшилася - британська розвідка

Російські окупанти посилюють тиск в курській область, але кількість атак на інших ділянках фронту зменшилася, зокрема поблизу Покровська на Донеччині, де українські війська провели низку контратак. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у звіті, російські війська чинять посилений тиск на українські сили в курській область із заходу, півночі та сходу, проте армія рф продовжують проводити менше наступальних операцій на інших ділянках фронту порівняно з кінцем 2024 і початком 2025 року.

Українські війська, ймовірно, утримують контроль над приблизно 300 кв. км території в курській області. Поблизу Покровська, основного оперативного центру російських військ, українські війська провели низку контратак біля Піщаного, Удачного, Шевченка та на південь від Кутового, що лежить на логістичній магістралі Т-05-06. Можливості для українських контрнаступів покращилися завдяки зменшенню кількості наземних наступальних операцій з боку росії - зазначають у розвідці.

Окрім того, російські логістичні шляхи постачання на Покровському напрямку також були зруйновані внаслідок атак українських безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються закріпитися в районі Новенького на Сумщині, відправляючи малі штурмові групи. Сили оборони протидіють ворогу артилерією та безпілотниками, не допускаючи розширення зони бойових дій.

Піхотні підрозділи загарбників намагаються перевіряти міцність української оборони на прикордонні Сумщини. Водночас спостерігається зниження активності БПЛА та FPV-дронів, але ворог продовжує мінометний вогонь. ЗСУ відбивають спроби атак, використовуючи складність місцевого рельєфу.