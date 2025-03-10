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Армия рф усиливает давление в курской области, однако количество атак на других участках фронта уменьшилось - британская разведка

Киев • УНН

 • 15265 просмотра

Британская разведка сообщает об усилении российского давления в курской области с трех направлений. В то же время на других участках фронта, в частности возле Покровска, количество атак уменьшилось.

Армия рф усиливает давление в курской области, однако количество атак на других участках фронта уменьшилось - британская разведка

Российские оккупанты усиливают давление в курской области, но количество атак на других участках фронта уменьшилось, в частности, вблизи Покровска на Донетчине, где украинские войска провели ряд контратак. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великой Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете, российские войска оказывают усиленное давление на украинские силы в курской области с запада, севера и востока, однако армия рф продолжает проводить меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.

Украинские войска, вероятно, удерживают контроль над примерно 300 кв. км территории в Курской области. Вблизи Покровска, основного оперативного центра российских войск, украинские войска провели ряд контратак возле Песчаного, Удачного, Шевченка и на юг от Кутового, который лежит на логистической магистрали Т-05-06. Возможности для украинских контрнаступлений улучшились благодаря уменьшению количества наземных наступательных операций со стороны россии

- отмечают в разведке.

Кроме того, российские логистические пути снабжения на Покровском направлении также были разрушены в результате атак украинских беспилотных авиационных комплексов.

Напоминаем

Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Новенького на Сумщине, отправляя малые штурмовые группы. Силы обороны противодействуют врагу артиллерией и беспилотниками, не допуская расширения зоны боевых действий.

Пехотные подразделения захватчиков пытаются проверять прочность украинской обороны на границе Сумщины. В то же время наблюдается снижение активности БПЛА и FPV-дронов, но враг продолжает минометный огонь. ВСУ отражают попытки атак, используя сложность местного рельефа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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