росіяни перевіряють українську оборону на Сумщині біля зони Курської операції - Мисник
Київ • УНН
Піхотні підрозділи рф намагаються атакувати українську оборону на прикордонні Сумської області. Спостерігається зниження активності дронів, але ворог продовжує мінометні обстріли та використовує десятки БПЛА щодоби.
Піхотні підрозділи загарбників намагаються перевіряти міцність української оборони на прикордонні Сумщини. Водночас спостерігається зниження активності БПЛА та FPV-дронів, але ворог продовжує мінометний вогонь. ЗСУ відбивають спроби атак, використовуючи складність місцевого рельєфу.
Про це в ефірі телемарафону розповів Вадим Мисник, речник ОТУ "Сіверськ", передає УНН.
Деталі
На питання щодо спроб російських диверсантів попасти через прикордоння Сумщину у Шосткінський район, а також щодо поточної оперативної ситуації, Вадим Мисник зазначив наступне:
Ворог продовжує обстріли прикордоння. Хвилями по кілька діб. Шосту добу по пикордонних обстрілах активність дуже низька. Зниження активності БПЛА та FPV-дронів. Вони намагаються перекрити це мінометним вогнем.
Мисник відзначив, що зниження активності ворога - це результат дії ЗСУ. Але також у ворога не вистачає ресурсів.
Водночас російські військові намагаються сковувати українські військові ресурси. Ворог намагається запобігти передислокації частин ЗСУ на більш гарячі ділянки фронту, пояснив Мисник.
Найбільша концентрація військ ворога, у тих районах, які межують із зоною проведення Курської операції – там і піхотні підрозділи намагаються перевіряти міцність нашої оборони. Рельєф складний місцевий – болотістість, ліси. Ми намагаємося це використовувати на нашу користь.
Доповнення
Стосовно дронів - ситуація так і залишається, додав речник ОТУ "Сіверськ".
Тобто ворог впродовж доби запускає їх десятками. На прикордонні ворог використовує усі системи максимально.
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