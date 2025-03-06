У Сумах ворожий дрон атакував складське приміщення: що відомо про наслідки
Київ • УНН
В Сумах зафіксовано влучання ворожого безпілотника у складське приміщення. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, за попередніми даними постраждалих немає.
У Сумах є влучання ворожого дрона в складське приміщення. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
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У результаті обстрілу постраждало складське приміщення.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Вогнеборці гасять пожежу також інші екстрені служби наразі активно працюють на місці події.
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Раніше була інформація щодо вибуху в Сумах.
У Сумах пролунали вибухи після попередження про ворожі дрони25.02.25, 04:14 • 28692 перегляди