У Сумах ворожий дрон атакував складське приміщення: що відомо про наслідки

У Сумах є влучання ворожого дрона в складське приміщення. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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У результаті обстрілу постраждало складське приміщення.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Вогнеборці гасять пожежу також інші екстрені служби наразі активно працюють на місці події.

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Раніше була інформація щодо вибуху в Сумах.

У Сумах пролунали вибухи після попередження про ворожі дрони