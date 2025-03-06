В Сумах вражеский дрон атаковал складское помещение: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Сумах зафиксировано попадание вражеского беспилотника в складское помещение. На месте работают спасатели и экстренные службы, по предварительным данным пострадавших нет.
В Сумах есть попадание вражеского дрона в складское помещение. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзар, передает УНН.
Детали
В результате обстрела пострадало складское помещение.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Пожарные тушат пожар, также другие экстренные службы в настоящее время активно работают на месте происшествия.
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Ранее была информация о взрыве в Сумах.
В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах25.02.25, 04:14 • 28689 просмотров