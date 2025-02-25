В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах

В Сумах произошли взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Воздушные Силы предупреждали, что вражеские БпЛА с направлением северо-западном на Сумщине.

Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки