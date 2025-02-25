В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах
Киев • УНН
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Ранее Воздушные Силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в северо-западном направлении на Сумщине.
В Сумах произошли взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Воздушные Силы предупреждали, что вражеские БпЛА с направлением северо-западном на Сумщине.
Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки25.02.25, 01:16 • 13625 просмотров