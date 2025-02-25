Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ фиксируют активное движение ударных дронов в разных направлениях над несколькими областями Украины.
Зафиксировано активное движение ударных дронов в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы ВСУ предупредили о вражеских БпЛА направлены на ряд областей, меняя направления.
Николаевщина - группа "Шахедов" направляется в западном направлении.
Днепропетровщина и Запорожская область - дроны движутся на северо-запад.
Кировоградщина - фиксируется движение БпЛА на север.
Сумщина и Черниговщина - противник изменил курс на запад и север.
Киевщина и Житомирщина - зафиксированы дроны, движущиеся на запад и север.
Силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности, специалисты отслеживают ситуацию. Жителей регионов просят оставаться в укрытиях, реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать опасность.
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