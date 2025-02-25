Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

Зафиксировано активное движение ударных дронов в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы ВСУ предупредили о вражеских БпЛА направлены на ряд областей, меняя направления.

Николаевщина - группа "Шахедов" направляется в западном направлении.

Днепропетровщина и Запорожская область - дроны движутся на северо-запад.

Кировоградщина - фиксируется движение БпЛА на север.

Сумщина и Черниговщина - противник изменил курс на запад и север.

Киевщина и Житомирщина - зафиксированы дроны, движущиеся на запад и север.

Силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности, специалисты отслеживают ситуацию. Жителей регионов просят оставаться в укрытиях, реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать опасность.

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