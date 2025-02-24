Армия рф атаковала с БПЛА Сумы: один человек погиб
Киев • УНН
В городе Сумы зафиксировано два попадания беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие.
24 февраля днем российская армия атаковала беспилотниками город Сумы. Зафиксировано попадание в проезжую часть. Два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщает начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и Сумской горсовет, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, вражеская армия атаковала город двумя беспилотниками типа "Ланцет". По предварительным данным, два человека получили ранения, еще один погиб.
Известно, что беспилотник попал по проезжей части. Также повреждена крыша дома.
Напомним
Российские войска атаковали Шосткинскую громаду двумя БПЛА, повредив объекты инфраструктуры. Также нанесен ракетный удар по Лебединской громаде, где повреждены дом и хозяйственная постройка.