Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула

24 лютого вдень російська армія атакувала безпілотниками місто Суми. Зафіксовано влучання у проїжджу частину. Двоє людей постраждали, одна загинула. Про це повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та Сумська міськрада, пише УНН.



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За попередньою інформацією, ворожа армія атакувала місто двома безпілотниками типу "Ланцет". За попередніми даними, двоє людей зазнали поранень, ще одна загинула.

Відомо, що безпілотник поцілив по проїжджій частині. Також пошкоджено дах будинку.

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Російські війська атакували Шосткинську громаду двома БпЛА, пошкодивши об'єкти інфраструктури. Також завдано ракетного удару по Лебединській громаді, де пошкоджено будинок та господарчу споруду.