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15 березня, 19:03 • 118647 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176987 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143925 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135911 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115760 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107137 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102644 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139076 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула

Армія рф атакувала з БПЛА Суми: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 48903 перегляди

У місті Суми зафіксовано два влучання безпілотних літальних апаратів. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі.

24 лютого вдень російська армія атакувала безпілотниками місто Суми. Зафіксовано влучання у проїжджу частину. Двоє людей постраждали, одна загинула. Про це повідомляє начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та Сумська міськрада, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, ворожа армія атакувала місто двома безпілотниками типу "Ланцет". За попередніми даними, двоє людей зазнали поранень, ще одна загинула. 

Відомо, що безпілотник поцілив по проїжджій частині. Також пошкоджено дах будинку.

Нагадаємо

Російські війська атакували Шосткинську громаду двома БпЛА, пошкодивши об'єкти інфраструктури. Також завдано ракетного удару по Лебединській громаді, де пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
sumyСуми

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