Окупанти атакували Сумщину, пошкоджено об‘єкти інфраструктури

Армія рф атакувала Сумщину безпілотниками та ракетою, є пошкодження, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади. Атаку здійснено двома БпЛА. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури! - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються.

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Крім того, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Лебединській громаді.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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