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05:23 • 10039 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121892 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182290 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146734 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138361 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117117 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107829 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102977 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141459 перегляди

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14 березня, 19:57 • 134288 перегляди

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Окупанти атакували Сумщину, пошкоджено об‘єкти інфраструктури

Окупанти атакували Сумщину, пошкоджено об‘єкти інфраструктури

Київ • УНН

 • 32998 перегляди

Російські війська атакували Шосткинську громаду двома БпЛА, пошкодивши об'єкти інфраструктури. Також завдано ракетного удару по Лебединській громаді, де пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Армія рф атакувала Сумщину безпілотниками та ракетою, є пошкодження, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади. Атаку здійснено двома БпЛА. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури! 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються.

Додамо

Крім того, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Лебединській громаді.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Ракетний удар по передмістю Сум: що відомо 18.02.25, 22:43 • 31927 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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