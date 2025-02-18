Ракетний удар по передмістю Сум: що відомо

Терористи вдарили ракетою по передмісті Сум. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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Один із вибухів, що ви чули це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури - заявив Кобзар.

За попередніми даними, постраждалих чи поранених немає. Всі обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Сумах лунають вибухи.

У Сумах пролунав вибух