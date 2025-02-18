Ракетний удар по передмістю Сум: що відомо
Київ • УНН
Терористи завдали ракетного удару по передмістю Сум поблизу об'єкта цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає, обставини інциденту з'ясовуються.
Терористи вдарили ракетою по передмісті Сум. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
Деталі
Один із вибухів, що ви чули це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури
За попередніми даними, постраждалих чи поранених немає. Всі обставини інциденту наразі з'ясовуються.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Сумах лунають вибухи.