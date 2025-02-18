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05:23 • 17682 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123361 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183082 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147464 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138926 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117402 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108035 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142296 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134530 перегляди

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Ракетний удар по передмістю Сум: що відомо

Ракетний удар по передмістю Сум: що відомо

Київ • УНН

 • 31927 перегляди

Терористи завдали ракетного удару по передмістю Сум поблизу об'єкта цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає, обставини інциденту з'ясовуються.

Терористи вдарили ракетою по передмісті Сум. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Один із вибухів, що ви чули це приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури

- заявив Кобзар.

За попередніми даними, постраждалих чи поранених немає. Всі обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Сумах лунають вибухи.

У Сумах пролунав вибух 13.01.25, 23:08 • 39815 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
sumyСуми

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