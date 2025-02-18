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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 103024 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 104855 просмотра

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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
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Ракетный удар по пригороду Сум: что известно

Ракетный удар по пригороду Сум: что известно

Киев  •  УНН

 • 3807 просмотра

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Террористы нанесли ракетный удар по пригороду Сум вблизи объекта гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.

Террористы ударили ракетой по пригороду Сум. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

Один из взрывов, что вы слышали это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры

- заявил Кобзарь.

По предварительным данным, пострадавших или раненых нет. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Сумах раздаются взрывы.

В Сумах прогремел взрыв13.01.25, 23:08 • 39764 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
sumyСумы

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