Ракетный удар по пригороду Сум: что известно
Киев • УНН
Террористы нанесли ракетный удар по пригороду Сум вблизи объекта гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.
Террористы ударили ракетой по пригороду Сум. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
Один из взрывов, что вы слышали это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры
По предварительным данным, пострадавших или раненых нет. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Сумах раздаются взрывы.