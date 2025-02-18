Ракетный удар по пригороду Сум: что известно

Террористы ударили ракетой по пригороду Сум. Об этом сообщает и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

Один из взрывов, что вы слышали это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры - заявил Кобзарь.

По предварительным данным, пострадавших или раненых нет. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Сумах раздаются взрывы.

В Сумах прогремел взрыв