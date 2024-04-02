В Сумах прогремел взрыв

В Сумах во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

В Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину.

Воздушную тревогу на Сумщине объявили в 21.42. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 22.08.

На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"