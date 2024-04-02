На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского "шахеда"

БПЛА "шахед" был обнаружен местным жителем на опушке леса недалеко от одного из сел Сумской области. Взрывотехники полиции обезвредили боевую часть беспилотника, которая не сдетонировала. Об этом сообщает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области, передает УНН.

Несколько дней назад, во время проведения россиянами очередной воздушной атаки Украины, силами противовоздушной обороны был сбит еще один "шахед". Ударный беспилотный летательный аппарат врага наши защитники приземлили достаточно удачно: он упал на опушке леса далеко от человеческих домов и не сдетонировал, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обнаружил его местный житель, который утром после воздушного налета ехал на свое поле. Поэтому именно он и сообщил правоохранителям об опасной находке, позвонив на линию полиции 102. Сотрудники отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области, через несколько часов после получения сообщения прибыли на место происшествия.

Для работы с опасным оружием врага правоохранители применили специальное оборудование, а именно противовзрывной костюм сапера, который предоставили взрывотехникам наши зарубежные партнеры.

Мобильная группа полицейских саперов отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области, осмотрев поврежденный БПЛА, дистанционным путем отделила боевую часть от корпуса, а затем вывезла ее в безопасное место для уничтожения путем подрыва.

Начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк рассказывает, что "этот тип вражеского оружия имеет общую массу около 200 килограммов, а вес обломочно-фугасной боевой части составляет 40-50 килограммов".

Взрывотехники также предупредили граждан, что в случае обнаружения любых подозрительных предметов, похожих на снаряды, мины, другие боеприпасы или их остатки, в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, типа "шахед" ("герань-2"), и других, а также ракет или их остатков ни в коем случае не подходите близко к ним, не трогайте их и не проводите с ними никаких манипуляций.

Напомним

Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел на Сумщине. Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель. Взрывотехники вывезли и уничтожили ее.

