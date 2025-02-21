Оккупанты атаковали Сумскую область, повреждены объекты инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска атаковали Шосткинскую громаду двумя БпЛА, повредив объекты инфраструктуры. Также нанесен ракетный удар по Лебединской громаде, где повреждены дом и хозяйственная постройка.
Армия рф атаковала Сумскую область беспилотниками и ракетой, есть повреждения, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Атака осуществлена двумя БпЛА. Повреждены объекты инфраструктуры!
По данным ОВА, на месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Масштабы разрушений уточняются.
Добавим
Кроме того, сегодня вечером враг нанес ракетный удар по Лебединской громаде.
Предварительно, люди не пострадали. Повреждены дом и хозяйственная постройка. Последствия атаки россиян уточняются.
Ракетный удар по пригороду Сум: что известно18.02.25, 22:43 • 30699 просмотров