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Оккупанты атаковали Сумскую область, повреждены объекты инфраструктуры

Оккупанты атаковали Сумскую область, повреждены объекты инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 10676 просмотра

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Российские войска атаковали Шосткинскую громаду двумя БпЛА, повредив объекты инфраструктуры. Также нанесен ракетный удар по Лебединской громаде, где повреждены дом и хозяйственная постройка.

Армия рф атаковала Сумскую область беспилотниками и ракетой, есть повреждения, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Атака осуществлена двумя БпЛА. Повреждены объекты инфраструктуры! 

- говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Масштабы разрушений уточняются.

Добавим

Кроме того, сегодня вечером враг нанес ракетный удар по Лебединской громаде.

Предварительно, люди не пострадали. Повреждены дом и хозяйственная постройка. Последствия атаки россиян уточняются.

Ракетный удар по пригороду Сум: что известно18.02.25, 22:43 • 30699 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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