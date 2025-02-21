Оккупанты атаковали Сумскую область, повреждены объекты инфраструктуры

Армия рф атаковала Сумскую область беспилотниками и ракетой, есть повреждения, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Атака осуществлена двумя БпЛА. Повреждены объекты инфраструктуры! - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Масштабы разрушений уточняются.

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Кроме того, сегодня вечером враг нанес ракетный удар по Лебединской громаде.

Предварительно, люди не пострадали. Повреждены дом и хозяйственная постройка. Последствия атаки россиян уточняются.

Ракетный удар по пригороду Сум: что известно